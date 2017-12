Aconteceu em 18 dezembro

2012 – O jornalista João Lara Mesquita, ex-diretor da Rádio Eldorado, iniciava viagem para resgate do barco “Mar Sem fim”, afundado na Baía Maxwel, na Antártica, havia dez meses

2011 – Após quase nove anos de ocupação, os Estados Unidos retivam seus últimos soldados do Iraque

2008 – Morria Mark Felt, ex-agente do FBI conhecido como “Garganta Profunda”, um dos principais responsáveis pela queda do ex-presidente Richard Nixon no escândalo de Watergate, na década de 1970

2008 – Tribunal da ONU condenava condenava à prisão perpétua, Theoneste Bagosora, ex-coronel do Exército e mentor do genocídio de Ruanda (1994)

1943 – Nascia Keith Richards, guitarrista e compositor britânico, um dos criadores, ao lado de Mick Jagger, da banda Rolling Stones, em 1962

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

