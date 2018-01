Aconteceu em 19 de abril

Há 20 anos (1995) atentado terrorista: um carro-bomba explodia em frente a um edifício do serviço público federal, em Oklahoma City, deixando 168 mortos e 500 feridos



Há 35 anos (1980) o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva, e outras 14 pessoas, eram presas para responderem interrogatório sobre a greve do ABC



Dia de Santo Expedito

Dia do Índio, estabelecido pelo decreto-lei 5540 de 1943, assinado por Getúlio Vargas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 40 anos (1975) Luiz Inácio Lula da Silva assumia pela primeira vez a presidência do sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, eleito com mais de 90 por cento dos votos da categoria. Estava com 29 anos

Há 45 anos (1970) era realizado o primeiro teste público da Loteria Esportiva, antecedendo ao evento da Copa do Mundo

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |