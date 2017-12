Aconteceu em 19 de julho

Dia Nacional do Futebol, instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para homenagear o Sport Clube Rio Grande, primeiro clube registrado no Brasil, em 1900

Há 40 anos (1974) ,Doente, o general Francisco Franco, líder da ditadura espanhola, entregava temporariamente a liderança do país ao príncipe Juan Carlos

Há 60 anos, (1954), era lançado oficialmente o 1°. disco de Elvis Presley “That’s All Right / Blue Moon of Kentucky”. Confira o perfil do ‘ Rei do Rock‘ no Personalidades do Acervo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Há 180 anos (1834), nascia Edgar Degas, pintor e escultor considerado um dos maiores representantes do Impressionismo francês

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |