Aconteceu em 19 de novembro

Dia da Bandeira

2011 – Era capturado pelas forças do governo de transição, no sul da Líbia, Saif al-Islam, o último filho foragido de Muamar Kadhaf, herdeiro político do ex-ditador

2009 – Era realizada a cerimônia de posse do presidente reeleito do Afeganistão, Hamid Karzai

2004 – O ex-ministro do Planejamento Guido Mantega assumia a presidência do Banco de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES)

2000 – No Japão, o presidente do Peru, Alberto Fujimori, anunciava sua renúncia

1977 – O presidente do Egito, Anuar Sadat, fazia visita histórica a Jerusalém dando início ao processo de paz árabe-israelense

1970 – Albert Sabin, descobridor da vacina contra a poliomielite, chegava ao Brasil para intensificar o intercâmbio científico com os Estados Unidos

1967 – Morria o escritor Guimarães Rosa, autor de “Grande Sertão: Veredas”, três dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras

1962 – Morria aos 77 anos, Niels Bohr, físico dinamarquês, autor da descoberta da estrutura do átomo; Prêmio Nobel de Física de 1922

1912 – Nascia Domingos da Guia, o “Divino Mestre”, maior zagueiro do futebol brasileiro de todos os tempos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

