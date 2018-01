Aconteceu em 2 de fevereiro

Dia de Nossa Senhora dos Navegantes

Dia de Iemanjá

2013 – A nova lei para motoboys entrava em vigor

2012 – Corrupção governo Dilma Rousseff (PT): após denúncias, Mário Negromonte (PP-BA) deixava o Ministério das Cidades

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1999 – Hugo Chávez assumia a presidência da Venezuela e iniciava a “revolução bolivariana”

1959 – Indira Gandhi era nomeada presidente do Partido do Congresso da Índia

1914 – Charles Chaplin aparecia pela primeira vez nas telas de cinema, no curta-metragem “Para Ganhar a Vida”, sob a direção de Henry Lehrman

1914 – Era inaugurada a Escola Brasileira de Aviação, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, a primeira do gênero no país

1774 – Frei Galvão fundava o “Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência”, atual Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, o Mosteiro da Luz

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |