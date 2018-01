Aconteceu em 2 de fevereiro

Dia de Iemanjá

1973 – D. Paulo Evaristo Arns era elevado ao Cardinalato

1968 – Roberto Carlos ganhava o 1º Prêmio no Festival de San Remo com a música “Canzone per te”

1948 – Tinha início a cobrança do pedágio na Via Anchieta

1943 – Terminava a Batalha de Stalingrado com a rendição das tropas Alemães

1893 – Início da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, contra o Governo Republicano chefiado por Júlio de Castilhos

1892 -Inaugurado o Porto de Santos com 260 metros de extensão

1848 – Assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo pondo fim à guerra entre os Estados Unidos e o México

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

