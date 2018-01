Aconteceu em 2 de novembro

Dia de Finados

2011 – Israel testava um míssil de longo alcance, sob duras críticas internacionais

2009 – O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, candidato apoiado pelos Estados Unidos, era declarado vencedor da eleição presidencial

2003 – O Primeiro Comando da Capital (PCC) iniciava, em São Paulo, uma onda de ataques contra policiais, carros e prédios da Polícia Civil e Militar

2000 – A Estação Espacial Internacional (ISS) recebia primeiros moradores: dois russos e um americano

1988 – No Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT, um estudante lançava o vírus “Morris Worm”, paralisando centenas de computadores nos Estados Unidos

1978 – Iniciava-se em São Paulo o I Congresso Nacional pela Anistia

1963 – O presidente sul-vietnamita, Ngo Dihn Diem, era assassinado em golpe militar

1913 – Nascia Burt Lancaster, ator norte-americano, protagonista de um dos beijos mais famosos do cinema, com Debora Kerr, no filme “A um Passo da Eternidade” (1953)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

