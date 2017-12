Aconteceu em 2 de novembro

Dia de Finados

2011 – Sob duras críticas da comunidade internacional, Israel testava um míssil de longo alcance

2009 – O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, era declarado vencedor da eleição; oposição denunciava fraudes

2000 – A Estação Espacial Internacional (ISS) recebia seus primeiros moradores: dois russos e um americano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1997 – O foguete brasileiro VLS-1 explodia no ar após ser lançado da base de Alcântara (MA)

1912 – Tropas do governo do Paraná combatiam sertanejos do Contestado, região no Sul do país disputada pelo Paraná e por Santa Catarina

1907- Rudyard Kipling era laureado com o Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro autor de língua inglesa a receber o prêmio

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram | # Assine