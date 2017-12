Aconteceu em 20 de agosto

Há 20 anos (1995) o ex-deputado José Dirceu era eleito presidente do Partido dos Trabalhadores pela primeira vez

Há 25 anos (1990) o governo Collor autorizava o funcionamento do comércio aos domingos, que estava proibido havia 41 anos

Há 40 anos (1975) a NASA lançava a sonda Viking 1 em direção a Marte dando início a exploração do Planeta Vermelho

Há 50 anos (1965) os Rolling Stones lançavam Satisfaction na Inglaterra

Há 55 anos (1960) dissolução da Federação do Mali. O Senegal e o Sudão Francês cproclamavam sua independência individualmente

Há 55 anos (1960) a nava Sputnik 5 regressava à Terra trazendo, em plenas condições de saúde, as cadelas Strelka e Belka, os primeiros seres vivos que orbitaram no espaço e retornaram com vida

Há 75 anos (1940) o revolucionário comunista russo Leon Trotsky era assassinado no México, por agentes de Josef Stalin

Há 180 anos (1835) morria José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu

