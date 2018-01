Aconteceu em 20 de dezembro

2011 – O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, concluía o relatório do Mensalão, encerrando a fase de análise do processo

1989 – Os Estados Unidos invadiam o Panamá e derrubavam o general Noriega

1982 – Morria Arthur Rubinstein, pianista polonês naturalizado americano conhecido como um dos melhores pianistas do século XX

1961 – Era promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação pelo presidente João Goulart, após treze anos de debates

1942 – Nascia Sílvio de Abreu, ator e autor de telenovelas

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

