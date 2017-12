Aconteceu em 20 de julho

Dia do Tatuador em homenagem ao dinamarquês Lucky Tattoo (primeiro tatuador profissional no Brasil) que no dia 20 de julho de 1959, desembarcou na cidade de Santos, litoral sul de São Paulo

Há 70 anos (1944), um grupo de oficiais nazistas tentava assassinar Adolf Hitler . A ação, batizada de Operação Valquíria, falhou e a maioria dos envolvidos foram executados.

Há 45 anos (1969), o homem pisava na Lua pela primeira vez. O feito foi realizado pelos astronautas da Apollo 11: Neil Armstrong e Edwin Aldrin. Confira no Tópicos do Acervo o verbete sobre Corrida Espacial . Veja também: “Armstrong lembrou Dumont como pioneiro da aviação”

Há 80 anos (1934), morria em Juazeiro do Norte o padre Cícero, líder religioso e político, venerado como santo no sertão do Nordeste, aos 90 anos

Há 4 anos (2010) , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionava projeto de lei criando o Estatuto da Igualdade Racial

Há 5 anos (2009), o ex-presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) era condenado a 7 anos e 6 meses de prisão

Há9 anos (2005), era instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Mensalão

Há 25 anos (1989), morria o ator Lauro Corona. Vítima de aids, o galã de novelas da Globo faleceu aos 32 anos de idade

Há 35 anos (1979) , uma Junta Provisória assumia o poder na Nicarágua

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

