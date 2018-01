Aconteceu em 20 de novembro

Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombola morto em 1695

Há 5 anos (2010) os 28 líderes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) aprovavam um plano de retirada das tropas do Afeganistão

Há 20 anos (1995) , em entrevista ao canal BBC, a princesa Diana admitia ter cometido adúltério

Há 30 anos (1985) a Microsoft lançava o Windows 1.0 trazendo a interface gráfica e o mouse como as grandes inovações

Há 40 anos (1975) morria o general Francisco Franco, permitindo o retorno da Monarquia Parlamentar na Espanha e a ascensão ao trono do herdeiro Rei Juan Carlos

Há 45 anos (1970) era inaugurado o Parque Anhembi, em São Paulo

Há 70 anos (1945) tinha início o Julgamento de Nuremberg , onde 24 dos principais líderes nazistas enfrentaram acusações de crimes contra a Humanidade. Doze réus foram condenados à morte, três à prisão perpétua, dois a 20 anos, um a 15 anos, outro a 10 anos e três foram absolvidos. Clique no link para saber mais

Há 100 anos (1915) a Federação Brasileira de Sports nomeava Álvaro Zamith seu primeiro presidente

