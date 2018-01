Aconteceu em 20 de outubro

Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo

Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Dia do Arquivista

Há 5 anos (2010) a ex-senadora Heloísa Helena deixava a presidência nacional do PSOL

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 5 anos (2010) o governo da Grã-Bretanha anunciava o maior pacote de cortes de gastos públicos do país desde a Segunda Guerra, com o objetivo de conter um déficit recorde. Medidas deveriam provocar o fechamento de 490 mil empregos no setor público em 4 anos

Há 10 anos (2005) morria a cantora e pianista Shirley Horn

Há 25 anos (1990) a MTV Brasil entrava no ar. A iniciativa foi uma parceria da TV Abril e da Music Television americana

Há 80 anos (1935) terminava a marcha de Mao Tsé-Tung em direção ao norte da China

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |