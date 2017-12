Aconteceu em 21 de dezembro

Há 90 anos (1924) nascia Altamiro Carrilho, músico, compositor e flautista carioca, reconhecido como um dos maiores instrumentistas de todos os tempos. Começou a tocar ainda menino, numa flautinha de bambu. Clique na imagem e leia mais na matéria publicada pelo “Estadão” (05/12/2001)

Dia do Atleta, instituído no país em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros

Início do Verão

Há 2 anos (2012) o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeava o senador John Kerry secretário de Estado, substituindo a ex-primeira-dama Hillary Clinton

Há 20 anos (1994) uma bomba explodia dentro do metrô de Nova York, deixando 20 pessoas feridas

Há 75 anos (1939) nascia Roberto Drummond, jornalista e escritor mineiro, autor do romance “Hilda Furacão” (1991), adaptado para a televisão

Há 90 anos (1924) era inaugurada a E.F. Campos do Jordão, com a presença do Presidente do Estado, Carlos de Campos e do Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas, Gabriel Ribeiro dos Santos

Há 135 anos (1879) nascia Josef Stalin, político e chefe do Estado Soviético

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

