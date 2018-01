Aconteceu em 21 de janeiro

2013 – Começava, no centro de São Paulo, a internação compulsória de usuários de drogas na Cracolândia; ONGs prometiam protestos

1994 – Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento aprovava pedido de cassação de 18 parlamentares

1954 – O primeiro submarino atômico, o USS Nautilus, era lançado em Groton, Connecticut, nos Estados Unidos

1939 – Era descoberto o primeiro poço de petróleo no país, no Campo de Lobato, no Recôncavo Baiano (BA)

1924 – Morria em Moscou, Lênin, líder revolucionário russo, fundador do Bolchevismo, aos 53 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

