Aconteceu em 21 de janeiro

1998 – O Papa João Paulo II iniciava a sua primeira visita à Cuba

1939 – Era descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, no Campo de Lobato, no Recôncavo Baiano (BA)

1938 – Morria Georges Méliès, ator de teatro e ilusionista francês, criador do primeiro filme de ficção científica da história, “A Viagem a Lua” (1902)

1913 – Morria Aluísio Azevedo, caricaturista, jornalista, romancista e diplomata, autor de “O Cortiço” (1890), obra-prima da literatura brasileira

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

