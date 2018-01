Aconteceu em 21 de junho

Há 9 anos (2005), Dilma Rousseff assumia a chefia da Casa Civil, substituindo José Dirceu, afastado por denúncias

Há 10 anos (2004), morria aos 82 anos, Leonel Brizola, político considerado uma das principais lideranças da esquerda trabalhista brasileira. Foi governador do Rio Grande do Sul (1959 a 1963) e do Rio de Janeiro (1983-1987 e 1991-1994)

Há 40 anos (1974), a Volkswagen do Brasil lançava o automóvel Passat

Há 44 anos (1970), a seleção brasileira de futebol conquistava pela terceira vez o título de campeão mundial, no Estádio Azteca, na Cidade do México, após golear a Itália por 4 a 1. Gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto





Dia Internacional do Surf

Dia da Mídia, instituída pela Central de Outdoor em 1978

Início do Inverno

2011 – Ban Ki-moon era reeleito secretário geral das Nações Unidas (ONU)

1989 – Surto de meningite no país levava o Brasil a importar 5,5 milhões de vacinas de Cuba

1919 – Nascia no Rio Grande do Sul, Nelson Gonçalves, o rei do rádio e cantor da boêmia, um dos mais românticos intérpretes da música brasileira

1839 – Nascia no Rio de Janeiro Machado de Assis, escritor e poeta, mestre da literatura brasileira. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras (1897)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

