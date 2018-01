Aconteceu em 21 de outubro

Há 30 anos (1984) morria François Truffaut, cineasta francês representante do movimento Nouvelle Vague e um dos maiores ícones da história do cinema do século XX, aos 52 anos

Há 55 anos (1959) era inaugurado em Nova York o edifício-sede do Museu Guggenheim. Foram 16 anos entre projeto e construção e, tanto Frank Lloyd Wright como Solomon Guggenheim, arquiteto e seu fundador respectivamente, não viveram para ver o museu finalizado. Clique na imagem e leia mais:

Dia Mundial da Televisão

Dia do Contato Publicitário

Há 5 anos (2009) o Irã fechava pré-acordo com potências para enriquecer urânio na Rússia

Há 30 anos (1984) o austríaco Niki Lauda conquistava o tricampeonato Mundial de Fórmula 1

Há 125 anos (1889) morria em Petrópolis Irineu Evangelista de Sousa, Visconde de Mauá, o primeiro grande empreendedor brasileiro e pioneiro da livre iniciativa no país

Há 135 anos (1879) Thomaz Edison inventava a lâmpada elétrica em seu laboratório em Menlo Park, New Jersey

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

