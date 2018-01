Aconteceu em 22 de julho

Dia de Santa Maria Madalena

Dia do Cantor Lírico

Há 1 ano (2014) , em meio à crise financeira, a Santa Casa de São Paulo fechava o Pronto Socorro por falta de material e medicamentos

Há 10 anos (2005) atentados terroristas matavam 43 e deixavam centenas de feridos no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho

Há 10 anos (2005) agentes da Scotland Yard matavam o brasileiro Jean Charles de Menezes, na estação de metrô de Stockwell, em Londres . Os policiais buscavam os responsáveis pelos atentados terroristas ao metro da cidade

Há 25 anos (1990) morria aos 57 anos, Manuel Puig, escritor argentino, autor do romance O Beijo da Mulher Aranha, publicado em 20 países

Há 55 anos (1960) eram criados os Ministérios da Indústria e do Comércio e das Minas e Energia (Lei nº 3.782)

Há 80 anos (1935) ia ao ar a primeira edição da Voz do Brasil com o nome de Programa Nacional, apresentado por Luiz Jatobá.”; se tornaria obrigatório a partir de 1938, com o nome de “A Hora do Brasil”

Há 95 anos (1920) nascia o sociólogo Florestan Fernandes

