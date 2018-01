Aconteceu em 22 de junho

Há 2 anos (2012), a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, terminava com a divulgação do documento “O Futuro Que Queremos” (um acordo possível), aprovado com elogios e reservas

Há 45 anos (1969), morria vítima de overdose de barbitúricos, aos 47 anos, Judy Garland, atriz e cantora norte-americana, protagonista de “O Mágico de Oz” (1939). Era mãe da também atriz e cantora Liza Minelli

Há 65 anos (1949), nascia Meryl Streep, atriz norte-americana, recordista do Oscar, acumulando 17 indicações e 3 estatuetas de ouro: duas em 1980 e 1983. Recebeu a terceira em 2012, por sua atuação no filme “A Dama de Ferro” em uma das interpretações mais elogiadas do ano. Veja mais detalhes na matéria abaixo:

Dia Mundial do Fusca

Dia do Orquidófilo

2012 – O Senado paraguaio decretava o impeachment de Fernando Lugo. O vice Federico Franco assumia interinamente a presidência

2004 – Pesquisa apontava queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

1984 – Era encontrado morto Joseph Losey, cineasta americano radicado em Londres, diretor do filme “O Mensageiro” (1970), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1971

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

