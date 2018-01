Aconteceu em 22 de novembro

2012 – O ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão, assumia a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF)

2011 – Líbia: governo de transição tomava posse com a missão de reconstruir e unificar o país após meses de guerra civil

1988 – O “Estadão” noticiava a chegada, ao mercado brasileiro da editoração eletrônica

1963 – Era assassinado em Dallas, o presidente americano John Kennedy, aos 46 anos; assumia o vice-presidente Lyndon Johnson

1963 – Morria Aldous Huxley, filósofo e escritor britânico, autor de “Admirável Mundo Novo” (1931)

1943 – O Líbano tornava-se independente da França

1823 – Entrava em vigor no país, a primeira Lei de Imprensa, outorgada por Dom Pedro I

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

