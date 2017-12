Aconteceu em 22 de novembro

Há 30 anos (1984) o presidente João Batista Figueiredo inaugurava a Hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do país, no rio Tocantins, no Pará

Há 90 anos (1924) nascia Marlene, nome artístico de Victória Delfino dos Santos, atriz e cantora aclamada nos anos 50 como a “Rainha do Rádio”. Ficou também conhecida como a “favorita da Aeronáutica”, em oposição à rival Emilinha Borba, a “Favorita da Marinha”. Clique na imagem e leia mais:

Dia Nacional de Combate à Dengue (2014), comemorado no penúltimo sábado do mês de Novembro (Decreto 12.235 de 19 de maio de 2010)

Há 10 anos (2004) começava a Revolução Laranja na Ucrânia, contra fraude eleitoral durante as eleições presidenciais

Há 45 anos (1969) atentado a bomba no Líbano matava o presidente Rene Muawad

Há 195 anos (1819) nascia George Eliot (pseudônimo de Mary Ann Evans), novelista inglesa do período vitoriano

