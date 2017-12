Aconteceu em 22 de novembro

Dia da Música

2011 – Um governo de transição tomava posse na Líbia com a missão de reconstruir e unificar o país após guerra civil

2007 – Morria em Lausanne, na Suíça, o coreógrafo e bailarino francês Maurice Béjart

2005 – Angela Merkel era eleita chanceler da Alemanha, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país

1975 – Após a morte do general Franco, Juan Carlos era coroado rei da Espanha

1967 – A ONU aprovava Resolução 242 determinando a a retirada de Israel dos territórios ocupados na Guerra dos Seis Dias e intimando os países árabes a reconhecer Israel como Estado Independente

1937 – Nascia Leon Hirszman, cineasta expoente do cinema novo, diretor do filme “Eles nâo Usam Black-Tie” (1981), vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza

1910 – Eclodia no Rio de Janeiro, a Revolta da Chibata contra os castigos corporais na Marinha

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

