Aconteceu em 22 de outubro

Dia do Paraquedista

Há 5 anos (2010) o site WikiLeaks publicava milhares de documentos secretos da Guerra do Iraque, envolvendo as ações americanas ilegais entre os anos de 2004 e 2009

Há 10 anos (2005) Delúbio Soares era expulso do Partido dos Trabalhadores (PT)

Há 10 anos (2005) furacão Wilma alagava Cancún, no México

Há 40 anos (1975) morria o historiador inglês Arnold Toynbee

Há 40 anos (1975) uma sonda russa Venera 9 pousava em Vênus e enviava as primeiras imagens do solo do planeta

Há 45 anos (1970) morria Anibal Freire da Fonseca. O jurista e jornalista era mortal da ABL

Há 45 anos (1970) Dom Paulo Evaristo Arns era nomeado arcebispo de São Paulo

