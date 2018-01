Aconteceu em 23 de abril

Há 5 anos (2010) o hospital Vall d’Hebron, na Espanha, anunciava que havia realizado com sucesso o primeiro transplante facial total do mundo



Há 40 anos (1975) ” caso Rota 66″: três jovens de classe média eram assassinados por policiais da Rota 66, em São Paulo (SP). Os PMs forjaram a cena do crime, na tentativa de incriminar os rapazes, mas foram desmascarados.



Há 15 ano (2000) o cavaleiro Rodrigo Pessoa conquistava o terceiro título consecutivo da Copa do Mundo de Hipismo, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Dia de São Jorge, o Santo Guerreiro, um dos mais populares santos do país

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 1996.

Há 95 anos (1920) era inaugurada em Ancara a Grande Assembleia Nacional da Turquia (GANT) e Mustafa Kemal era eleito seu presidente, dando início a luta pela libertação nacional

