Aconteceu em 23 de agosto

Há 15 anos (1999) Berlim voltava a ser sede do governo e do parlamento alemão, dez anos depois da queda do Muro

Há 25 anos (1989) cadeia humana contra anexação mobilizava 2 milhões nos Países Bálticos, atravessando Estônia, Letônia e Lituânia, no 50° aniversário do Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado entre a Alemanha e a União Soviética

Há 75 anos (1939) Hitler e Stalin assinavam o Pacto Molotov-Ribbentrop de não-agressão mútua, às vésperas da Segunda Guerra Mundial

Dia Europeu de Recordação das Vítimas do Nazismo e do Estalinismo

Há 1 ano (2013) as Coreias concordavam com reunião de famílias separadas pela guerra (1950-1953). Os encontros haviam sido suspensos após ataques militares feitos pela Coreia do Norte, em 2010

Há 4 anos (2010) o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo cassava candidatura de Paulo Maluf (PP)

Há 5 anos (2009) a seleção feminina de vôlei conquistava, em Tóquio, oitavo título do Grand Prix

Há 60 anos (1954), Forças Armadas pediam renúncia de Getúlio Vargas

Há 80 anos (1934) nascia Barbara Eden, atriz e cantora norte-americana conhecida como a protagonista da série de TV “Jeannie é um Gênio” (1965-1970)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

