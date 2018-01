Aconteceu em 23 de julho

Dia do Guarda Rodoviário

Há 1 ano (2014) morria o escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, autor de O Auto da Compadecida e

Há 20 anos (1995) cientistas descobriam o cometa Hale-Bopp. Um dos maiores cometas já registrados, o astro pôde ser observada a olho nu por 18 meses, durante sua passagem pela Terra

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 70 anos (1945) começava o julgamento do Marechal Henri Philippe Pétain. Chefe do governo de Vichy, o militar respondia à acusações de traição e colaboração com os nazistas durante a ocupação alemã da França, na Segunda Guerra Mundia

Há 80 anos (1935) o Estado denunciava o antissemitismo na Alemanha Nazista. A notícia contava que judeus acusados de terem relações com mulheres alemãs eram mandados para campos de concentração junto com suas companheiras

Há 175 anos (1840)Dom Pedro II , com apenas 14 anos de idade, era declarado maior de idade e assumia a coroa do Império





# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |