Aconteceu em 23 de junho

2012 – Federico Franco assumia a presidência do Paraguai

2009 – O médico especialista em reprodução assistida Roger Abdelmassih era indiciado sob acusação de crime sexual

1998 – A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária determinava a retirada do mercado do anticoncepcional Microvlar, do Laborátório Schering, sob acusação de ter distribuído acidentalmente pílulas de farinha, usadas para testar embalagem; o caso havia sido denunciado pelo Jornal Nacional, da Globo

1998 – Morria o cantor sertanejo Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, vítima de câncer, aos 36 anos

1983 – O Papa João Paulo II encontrava-se com Lech Walesa, líder dos sindicatos independentes da Polônia

1978 – Líder das Brigadas Vermelhas da Itália, Renato Curcio, era condenado a 15 anos de prisão

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

