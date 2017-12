Aconteceu em 23 de maio

Há 1 ano (2014) com mais de 6 mil casos no ano, a cidade de São Paulo bateu o recorde de número de registros de dengue, divulgava a Secretaria Municipal da Saúde

Há 1 ano (2014) morria aos 67 anos, Joel Camargo, zagueiro campeão do mundo em 1970

Há 3 anos (2012) em cerimônia no auditório do Ibirapuera, o “Estadão” lançava acervo digital

Há 5 anos (2010) começavam a circular os novos Classificados do Estadão

Há 10 anos (2005) morria, no Rio, o palhaço Arrelia (Waldemar Seyssel), aos 99 anos

Há 35 anos (1980) era inaugurada no bairro do Morumbi a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano

Há 40 anos (1975) a Varig anunciava a compra da Cruzeiro do Sul

Há 105 anos (1910) nascia Artie Shaw, clarinetista de jazz famoso por clássicos como Begin the Beguine e Oh, Lady Be Good

Há 150 anos (1865) nascia Epitácio Pessoa, político e jurista brasileiro, presidente da República entre 1919 e 1922

Há 180 anos (1835) nascia José Alves de Cerqueira César, sogro de Júlio Mesquita e ex-governador do Estado