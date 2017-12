Aconteceu em 23 de março

Dia Mundial da Meteorologia

Há 5 anos (2011) após intermediação da Igreja Católica, o governo cubano libertava os últimos dos 75 presos políticos condenados na repressão de 2003, conhecida como Primavera Negra

Crise do Euro: Há 5 anos (2011) após derrota no Parlamento, o primeiro-ministro de Portugal, o socialista José Sócrates, apresentava demissão do cargo

Há 5 anos (2011) morria atriz Elizabeth Taylor. Clique aqui para conferir o perfil da estrela de Hollywood

Há 10 anos (2006) a deputada Ângela Guadagnin (PT-SP) comemorava dançando a absolvição de um colega acusado de receber propina. O episódio ficou conhecido como “dança da pizza”

Há 15 anos (2001) a estação espacial russa Mir reentrava na atmosfera terrestre e caia no Pacífico Sul, encerrando 15 anos de atividade

Há 30 anos (1986) Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 tinha dobradinha brasileira no pódio: Nelson Piquet, em 1º lugar, e Ayrton Senna, em 2.º. Clique aqui para ver galeria com outras vitórias dobradas do Brasil na competição

Há 60 anos (1956) o Paquistão se tornava-se a primeira república islâmica do mundo

