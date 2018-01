Aconteceu em 23 de março

Dia Mundial da Meteorologia

2012 – Morria o humorista e ator cearense Chico Anysio, aos 80 anos

2011 – O primeiro-ministro José Sócrates apresentava demissão, após ter reforma econômica rejeitada pelo parlamento português

1988 – Morria aos 64 anos, Hélio Pellegrino, psicanalista, jornalista, escritor, referência da vida política e cultural brasileira entre os anos 60 e 80

1953 – A Volkswagen se instalava no país, em um pequeno galpão alugado, no bairro do Ipiranga, em São Paulo

1903 – Oswaldo Cruz era nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública no Rio de Janeiro com a missão de erradicar a febre amarela e a peste bulbônica na cidade

1863 – Morria William John Burchell, botânico e desenhista britânico autor de registros iconográficos da paisagem brasileira entre 1825 e 1829

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

