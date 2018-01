Aconteceu em 23 de setembro

Dia Nacional do Sorvete

Início da Primavera

Há 1 ano (2014) com base na Lei da Ficha Limpa,o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negava recurso de Paulo Maluf e barrava sua candidatura a deputado federal

Há 1 ano (2014) morria Abelardo da Hora. O artista plástico pernambucano foi idealizador do Movimento de Cultura Popular (MCP)

Há 30 anos (1985) o presidente José Sarney declarava na ONU que o Brasil não pagaria a dívida externa “nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome”

Há 85 anos (1930) nascia Ray Charles, músico e cantor norte-americano

