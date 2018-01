Aconteceu em 24 de fevereiro

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil (em 24/02/1932, o presidente Getúlio Vargas assinou a lei que garantia o direito de voto às brasileiras)

Há 1 ano (2015) protesto de caminhoneiros interrompia rodovias em 12 estados, paralisando indústrias e afetando o abastecimento de alimentos no comércio. Em Santos motoristas fecharam o acesso ao Porto pela Via Anchieta

Primavera Árabe: Há 5 anos (2011) numa tentativa de frear protestos, o governo da Argélia suspendia o estado de emergência, depois de 19 anos

Há 5 anos (2011) o ônibus espacial Discovery era lançado rumo à sua última missão, após quase 27 anos de atividade

Há 10 anos (2006) obras de Picasso, Matisse, Monet e Dalí eram roubadas do Museu Chácara do Céu, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro

Há 15 anos (2001) morria Claude Shannon. O matemático norte-americano é considerado o fundador da “teoria da informação”

Há 35 anos (1981) o Palácio de Buckingham anunciava o noivado do príncipe Charles com Diana Spencer





Há 70 anos (1946) Juan Domingo Perón era eleito presidente da Argentina

Há 125 anos (1891) era promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil

