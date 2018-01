Aconteceu em 24 de junho

Há 20 anos (1994), Renato Russo lançava seu primeiro disco solo “The Stonewall Celebration Concert” homenageando os vinte cinco anos da Rebelião de Stonewall

Há 26 anos (1988), era fundado o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), formado, principalmente, por parlamentares dissidentes do PMDB

Há 64 anos (1950), a seleção brasileira de futebol estreava na Copa do Mundo com goleada diante do México, no Maracanã: 4 a 0

Dia de São João

2013 – Autores do Ficha Limpa lançavam o “Reforma Política Já”

2012 – O islamita Mohamed Mursi era declarado vencedor das presidenciais no Egito, um ano e meio após a deposição do ex-ditador Hosni Mubarak, tornando-se o primeiro civil a conquistar o posto em seis décadas

2010 – A campeã mundial de futebol, a Itália era eliminada na primeira fase da Copa do Mundo após perder para a Eslováquia por 3 a 2

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

