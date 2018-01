Aconteceu em 24 de setembro

2003 – A banda de rock “The Dave Matthews” realizava show gratuito, no encerramento de sua turnê, no Central Park, em Nova York

1993 – O piloto francês Alain Prost anunciava aposentadoria da Fórmula 1

1979 – Era fundada a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), desvinculando o futebol da Confederação Brasileira de Desportos (CBD)

1973 – Morria em Paris, o médico e sociólogo Josué de Castro, autor de “Geografia da Fome”, aos 65 anos

1948 – Era criada a Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo

1948 – Terminava em repressão policial a 1ª Convenção de Defesa do Petróleo do Distrito Federal, ainda no Rio de Janeiro

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

