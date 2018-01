Aconteceu em 24 de setembro

Há 1 ano (2014) morria Maria Cecília Vieira de Carvalho Mesquita, diretora do Suplemento Feminino (1960-2011)

Há 1 ano (2014) morria o cientista Luiz Hildebrando Pereira, um dos mais respeitados estudiosos de doenças tropicais

Há 10 anos (2005) a Polícia Federal prendia o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. pivô do escândalo da Máfia do Apito. Acusado de fraudar resultados de jogos do Campeonato Brasileiro, ele foi suspenso e banido do futebol pela Confederação Brasileira de Futebol. O Tribunal de Justiça Desportiva decidiu anular onze partidas apitadas por ele.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 45 anos (1970) o Lunik 16 (URSS) voltava para a Terra com amostras do solo lunar

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |