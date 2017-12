Aconteceu em 25 de agosto

Há 45 anos (1969) era inaugurado o Palácio do Buriti, em Brasília, projetado pelo arquiteto Mauro Jorge Esteves

Há 70 anos (1944) Segunda Guerra: tropas francesas e americanas libertavam a capital francesa, Paris, da ocupação alemã. Clique neste link e leia outras reportagens sobre o conflito especialmente selecionadas por nossos editores

Dia do Soldado, instituído em homenagem a Duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro, nascido neste dia, em 1803

Há 2 anos (2012) a Agência Estado lançava o Broadcast 5.0, nova versão de seu serviço financeiro

Há 3 anos (2011) Tim Cook era nomeado CEO da Apple após renúncia de Steve Jobs

Há 5 anos (2009) morria o senador norte-americano Edward Ted Kennedy, vítima de câncer, aos 77 anos

Há 65 anos (1949) no Rio de Janeiro, em frente ao edifício do Ministério da Guerra, tinha início a solenidade de inauguração do monumento ao Duque de Caxias

Há 70 anos (1944) nascia Bartolomeu Campos de Queirós, escritor mineiro, autor de vários livros para crianças, de peças teatrais e textos sobre arte-educação

Há 80 anos (1934) nascia Zilda Arns, médica pediatra e sanitarista brasileira, coordenadora internacional da Pastoral da Criança

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

