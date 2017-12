Aconteceu em 25 de agosto

Dia do Feirante

Dia do Soldado

2006 – Um exame de DNA comprovava que a garota encontrada em Viena era Natascha Kampusch, a jovem austríaca capturada e mantida em cativeiro por mais de 8 anos

2005 – Em meio a crise do mensalão, Luiz Fernando Veríssimo anunciava a morte de sua personagem, a “Velhinha de Taubaté“, por desgosto com a corrupção do governo Lula, aos 90 anos

2004 – Paulo Skaf era eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

1987 – Fernando Ramos da Silva, protagonista do filme “Pixote – A Lei do Mais Fraco”, de Hector Babenco, era morto a tiros por PMs em favela de Diadema, na Grande São Paulo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

