Aconteceu em 25 de fevereiro

Há 1 ano (2015) as ações da Petrobras despencavam após Moody’s rebaixar nota da empresa

Há 20 anos (1996) morria Caio Fernando Abreu, escritor, jornalista e dramaturgo gaúcho, cronista do Caderno 2 (1986-1996). Clique aqui para ler colunas e matérias do escritor no Estadão

Há 30 anos (1986) o ditador Ferdinand E. Marcos fugia das Filipinas após 20 anos de mandato e Corazon Aquino assumia a presidência do país

Há 35 anos (1981) Luiz Inácio Lula da Silva era julgado e condenado por liderar greve de sindicalistas em São Bernardo do Campo





Há 60 anos (1956), no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Kruschev denunciava os crimes cometidos por Joseph Stalin

Há 65 anos (1951) começavam os primeiros Jogos Pan-americanos, em Buenos Aires, Argentina

Há 120 anos (1896) nascia Alberto da Veiga Guignard, pintor considerado um dos mestres da pintura moderna brasileira

Há 125 anos (1891) Deodoro da Fonseca era eleito presidente da República pela Constituinte. Clique aqui para saber mais sobre as eleições presidenciais do Brasil

Há 175 anos (1841) nascia o pintor impressionista francês Pierre -Auguste Renoir

