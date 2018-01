Dia da Bossa Nova

Dia do Carteiro

1953 – Inauguração do Monumento às Bandeiras, idealizado pelo escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret

1933 – Inauguração do Mercado Municipal de São Paulo

1928 – Henry Ford publicava mensagem na primeira página do Estado, anunciando o lançamento do modelo “T” no Brasil

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

