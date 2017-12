Aconteceu em 25 de junho

1997 – Morria Jacques Cousteau, oceanógrafo francês, aos 87 anos.

1967 – Os Beatles apresentam a música “All You Need Is Love” no especial de televisão Our World, a primeira transmissão ao vivo de TV.

1962 – Morria o pintor Alberto da Veiga Guignard, mestre da pintura moderna brasileira.

1937 – Era fundada a “Manufactura de Brinquedos Estrela”.

1937 – Morria Martins Fontes, médico, filósofo, jornalista e poeta santista.

1852 – Nascia Antoni Gaudí, arquiteto catalão.

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

