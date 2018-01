Aconteceu em 25 de novembro

Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído em 1999 pelas Nações Unidas

2012 – O alemão Sebastian Vettel conquistava terceiro título título mundial consecutivo na Fórmula 1, tornando-se o mais jovem campeão da categoria, aos 25 anos de idade

2010 – A polícia do Rio de Janeiro ocupava a Favela do Cruzeiro, quartel-general do Comando Vermelho

1998 – A Câmara dos Lordes revogava imunidade do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, acusado de crimes durante a ditadura militar no país

1988 – A Igreja Católica anunciava pena canônica de excomunhão pela prática de aborto

1983 – Peritos concluíam laudo de atentado ao jornal “O Estado de S. Paulo”

1963 – Assassinado em Dallas, no Texas, John F. Kennedy era sepultado no cemitério militar de Arlington, em Washington

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

