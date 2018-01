Aconteceu em 25 de novembro

Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a data foi instituída em 1999 pelas Nações Unidas

Dia Internacional do Doador de Sangue

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (Decreto 53.988, 01/07/1964)

Há 5 anos (2010) a polícia do Rio de Janeiro ocupava a Favela do Cruzeiro,quartel-general do Comando Vermelho

Há 5 anos (2010) o ex-ministro e coordenador da equipe de transição de governo Antonio Palloci aceitava o convite de Dilma Rousseff e era confirmado na Casa Civil, após longa conversa com o presidente Lula

Há 40 anos (1975) o Suriname conquistava sua independência da Holanda

Há 45 anos (1970) o escritor japonês Yukio Mishima cometia o harakiri, o suicídio dos samurais. Humilhado pela derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, ele pretendia resgatar os costumes tradicionais japoneses

Há 60 anos (1955) Nereu Ramos, presidente em exercício, decretava estado de sítio, que vigoraria até a posse de Juscelino Kubitschek

Há 80 anos (1935) o Governo Vargas decretava estado de sítio no País e iniciava uma violenta repressão contra o comunismo

Há 100 anos (1915) nascia o ex-ditador chileno Augusto Pinochet

