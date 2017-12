Aconteceu em 25 de novembro

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

2007 – Desabamento no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, durante um jogo entre Bahia e Vila Nova, deixava seis torcedores mortos e vários feridos

1960 – Era inaugurado em São Paulo, o primeiro Salão do Automóvel, no Pavilhão de Exposições do Parque Ibirapuera

1957 – Morria Diego Rivera, pintor mexicano considerado um dos principais muralistas de seu país

1934 – Em pioneira iniciativa, o jornal Estado publicava seus primeiros anúncios “Classificados”

1930 – O tenente João Alberto era nomeado interventor de São Paulo

1562 – Nascia Félix Lope de Vega, dramaturgo e poeta fundador da comédia espanhola

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

