Aconteceu em 26 de agosto

Há 10 anos (2005) o jogador Robinho era recebido por torcedores do Real Madrid

Há 50 anos (1965) a missão americana Gemini V batia recorde de permanência no espaço, até então detido pelo soviéticos. No total os astronautas americanos ficaram 7 dias no espaço

Há 45 anos (1970) morria Ademar Pimenta, técnico da seleção brasileira na Copa de 1938

Há 85 anos (1930) morria o ator de cinema Lon Chaney, conhecido por seus papéis como Lobisomem e Frankenstein

