Aconteceu em 26 de fevereiro

Há 95 anos (1920) nascia em Bangu, no Rio de Janeiro, José Mauro de Vasconcelos, artista plástico e escritor, autor do romance infanto-juvenil “ O Meu Pé de Laranja Lima”. Lançado pela Editora Melhoramentos, foi o livro mais vendido no país em 1968 e em 1969. Clique na imagem e leia anúncio publicado no “Estadão” (05/08/1969)

Há 3 anos (2012) as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciavam fim dos sequestros e libertação de reféns

Há 5 anos (2010) a Justiça da Islândia autorizava a extradição do cirurgião plástico brasileiro Hosmany Ramos, condenado por sequestro e homicídio

Há 25 anos (1990) Violeta Chamorro assumia a presidência da Nicarágua nas primeiras eleições livres do país. A data marcou o fim do governo sandinista (1979-1990)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

