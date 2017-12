Aconteceu em 26 de janeiro

Há 35 anos (1980) Frank Sinatra fazia show histórico no país, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele foi trazido pelo mega empresário Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio. Clique na imagem e leia o texto completo:

Há 45 anos (1970) Paul Simon e Art Garfunkel lançavam “Bridge Over Troubled Water”, quinto e último álbum da dupla

Há 90 anos (1925) era fundada a General Motors do Brasil em galpões alugados no bairro do Ipiranga, em São Paulo

Há 90 anos (1925) nascia Paul Newman, diretor e ator, protagonista de clássicos do cinema como “Butch Cassidy” (1969) e “Golpe de Mestre” (1973)

Há 110 anos (1905) nascia Maria Augusta Kutschera, a Baronesa Maria von Trapp, ex-noviça e matriarca da Família de Cantores Trapp. Seu livro de memórias (1949) inspirou o filme “A Noviça Rebelde”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

