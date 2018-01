Aconteceu em 26 de junho

Dia Internacional do Combate às Drogas

Dia Mundial em Apoio às Vítimas de Tortura

Há 1 ano (2014) Luis Suárez do Uruguai era suspenso pela FIFA e ficava fora da Copa , punido pela mordida no ombro de um jogador

Há 15 anos (2000) cientistas do Programa Genoma Humano e da empresa privada norte-americana Celera anunciavam a conclusão do mapeamento do genoma humano. A revolucionária descoberta foi anunciada simultaneamente na China, Japão, França, Alemanha,Grã-Bretanha e EUA

Há 15 anos (2000) o Vaticano revelava o terceiro segredo de Fátima. O segredo se referia ao atentado ao Papa, à luta do comunismo contra a Igreja e ao sofrimento dos cristãos no século 20

Há 40 anos (1975) morria Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei

Há 70 anos (1945) era assinada a Carta das Nações Unidas . O acordo, assinado por 51 países , firmava a criação da Organização das Nações Unidas (ONU)

