Aconteceu em 26 de setembro

Dia Internacional do Relações Públicas

Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do Surdo, data da inauguração da primeira escola para Surdos no Brasil (1857)

Dia de São Cosme e São Damião

Há 10 anos (2005) a ex-soldado Lynndie England, fotografada cometendo abusos contra prisioneiros na prisão de Abu Ghraib no Iraque, era sentenciada a três anos de prisão por um tribunal militar do Texas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 10 anos (2005) bispo Luiz Flávio Cáppio iniciava greve de fome em protesto ao projeto de transposição do Rio São Francisco

Há 15 anos (2000) morria o violonista e compositor Baden Powell

Há 25 anos (1990) morria Alberto Moravia, escritor e jornalista italiano

Há 30 anos (1985) era fundado o grupo Tortura Nunca Mais

Há 40 anos (1975) o metrô de São Paulo começava a operar em toda a extensão da Linha Norte Sul (Santana Jabaquara)





Há 55 anos (1960) a televisão americana exibia o primeiro debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos. O debate entre Richard Nixon e John Kennedy, marcando a entrada da televisão nas campanhas presidenciais. Veja também: # Kennedy x Nixon: a política entra na TV

Há 70 anos (1945) nascia a cantora Gal Costa

Há 75 anos (1940) suicídio de Walter Benjamin, filósofo judeu-alemão, na fronteira da Espanha, quando fugia do nazismo

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |