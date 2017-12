Aconteceu em 27 de janeiro

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído em 2005 pela Assembleia-Geral da ONU

Há 1 ano (2015) governo de Nicolás Maduro autorizava ações do Exército e o uso de força letal para reprimir protestos na Venezuela

Primavera Árabe: Há 5 anos (2011) depois da Tunísia e do Egito, manifestações tomavam as ruas do Iêmen, contra o governo do presidente Ali Abdallah Saleh

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 25 anos (1991) rebeldes tomavam o poder na Somália. O ditador Mohamed Siad Barre, que estava desde 1969 na presidência, deixou o país

Há 35 anos (1981) o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, recebia na Casa Branca os 52 norte-americanos que foram mantidos como reféns no Irã. Eles foram libertados no mesmo dia que assumiu a presidência do país

Há 65 anos (1951) os Estados Unidos inauguravam a Área de Testes Atômicos de Nevada e dava sequência ao seu programa atômico

# Licenciamento de conteúdos Estadão | Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram